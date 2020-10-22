Dolar ve eurodaki son alış satış fiyatları piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından araştırılıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8240 liradan, avro 9,2760 liradan güne başladı. Serbest piyasada 7,8220 liradan alınan dolar, 7,8240 liradan satılıyor. 9,2740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2760 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8320 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2940 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar kaç TL? İşte 22 Ekim canlı döviz kurları son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?