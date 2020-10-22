Dolar ve eurodaki son alış satış fiyatları piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından araştırılıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8240 liradan, avro 9,2760 liradan güne başladı. Serbest piyasada 7,8220 liradan alınan dolar, 7,8240 liradan satılıyor. 9,2740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2760 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8320 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2940 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar kaç TL? İşte 22 Ekim canlı döviz kurları son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 487 BİN 250 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 487 bin 250 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 479 bin 900 lira, en yüksek 489 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 487 bin 250 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 259 milyon 580 bin 201,20 lira, işlem miktarı ise 2.629,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 268 milyon 555 bin 456,79 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, DenizBank, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ASYA BORSALARI GERİLEDİ
Asya borsalarında, teşvik paketi belirsizliği ve artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına ilişkin endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Ekonomik destek paketine ilişkin iyimser beklentiler ile anlaşma sağlanamayacağı endişelerinin fiyatlanmasına bağlı olarak yön bulmaya devam eden piyasalarda, başta Avrupa'da olmak üzere birçok ülkede artan Kovid-9 vaka sayıları risk algısını olumsuz etkiliyor.
Bu durum Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenmesini beraberinde getirirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,4 gerileyerek günü 3.312,5 puandan tamamladı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 azalışla günü 23.474 puandan kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 104,5 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 40.487 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kayıpla 24.745 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi kapanışta yüzde 0,7 azalışla 2.355 puan oldu.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 azalarak 357 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,6 düşerek 12.355 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 5.717 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 azalışla 4.787 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 gerileme ile 6.735 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 düşüşle 18.902 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1865 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklere paralel risk algısının yüksek seyretmeye devam ettiğini söyledi.
Almanya, son 24 saatte 11 bin 287 ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısını açıklarken, tüketici güveni eksi 3,1 ile beklentinin hemen altında gerçekleşti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamada, artan vaka sayılarının ekonomik görünüm için risk oluşturduğunu vurgularken, İngiltere'de bir kent için daha alarm "en yüksek" seviyeye çıkarıldı.
Analistler, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'ın tartışmasının takip edileceğini, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ, PETROL YÜKSELDİ
En büyük akaryakıt tüketicileri olan Avrupa ülkeleri ve ABD'de artan artan Covid-19 vakalarına bağlı talep kaygılarıyla petrol fiyatları düşen petrol fiyatları, ABD stoklarında düşüşü gösteren verinin ardından toparlandı.
Dolarda zayıflamanın desteğinde 1,930 dolar sınırına yükselen altın fiyatları da, 1,900 dolar sınırına kadar geriledi.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 16 Ekim'de biten haftada 1.0 milyon varil düşerek 488.1 milyon varile geriledi.
Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 600,000 varil düşerek günde ortalama 13 milyon varile geriledi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da, bir önceki yüzde 75.1 düzeyinden yüzde 72.9'a geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.62 artışla 42.74 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.52 artışla 40.64 dolar,
- altın yüzde 1.13 düşüşle 1,902.94 dolar,
- gümüş yüzde 1.42 düşüşle 24.69 dolar,
- bakır yüzde 1.31 artışla 6,996.00 dolar,
- platin yüzde 2.57 düşüşle 867.31 dolar,
- paladyum yüzde 1.65 düşüşle 2,368.91 dolar düzeyindeydi.