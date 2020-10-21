Yerli otoda batarya imzası

TOGG ürün garında kullanacağı batarya paketinde iş ortağı olarak Farasis'i seçti. TOGG'un batarya modülü ve paketi Türkiye'de üretilecek. İki şirket, batarya hücresi tedarikinin yanında imzaladıkları niyet mektubu çerçevesinde Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunarak işbirliğini genişletecek. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Farasis ile birlikte kurulacak ortak girişim şirketi ülkemizin enerji sisteminin verimliliğini artırmaya aday bir girişim olacak, verimli bir enerji sistemi geliştirmemizi hızlandıracak. Bu sayede TOGG'un mobilite ekosistemi, teknoloji geliştiren, ciddi ekonomik değer yaratan, önemli bir bölgesel oyuncu haline gelecektir" dedi. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da "Bu işbirliği elektrikli araç bataryası üretmenin ötesine geçecek, ülkemizde batarya Ar-Ge yetkinliklerini geliştirecek, otomotiv üreticilerinin elektrikli araç projelerini Türkiye'ye taşımalarını tetikleyecek, Farasis'in ürün gamındaki otomotiv dışı enerji depolama ürünleriyle birlikte enerji depolama işini büyütecek ve ortak girişim şirketinin kendi geliştireceği markasıyla, sorumlu olduğu bölgede Farasis'in münhasır temsilcisi olarak çok önemli yeni bir ekonomik değer üretecektir" diye konuştu. Törene çevrimiçi katılan Farasis kurucu ortağı ve CEO'su Dr.Yu Wang ise "TOGG'dan daha ideal bir ortak düşünemezdik" dedi.