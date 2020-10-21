Sinemaya destek hamlesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörünü destekliyor. Bu yıl 234 projeye toplam 46 milyon 428 bin lira destek sağlandı, bugüne kadarki en yüksek destek tutarına ulaşıldı. 2021 destekleri için de düğmeye basıldı. Proje geliştirme, animasyon film yapım, kısa film yapım, senaryo ve diyalog yazımı destekleri için 9 Kasım 2020'ye kadar yapılacak başvurular, Ocak 2021'de değerlendirilecek. Yerli film gösterim desteği için 7 Aralık 2020'ye kadar alınacak başvurular da Ocak 2021'de görüşülecek. İlk uzun metrajlı kurgu film yapım desteği, uzun metrajlı sinema film yapım desteği, dağıtım ve tanıtım desteği, ortak yapım desteği ve çekim sonrası destekleri için başvurular 2 dönemde ele alınacak. Buna göre, 7 Aralık 2020'ye kadar alınacak başvurular Mart 2021'de; 8 Aralık 2020-30 Haziran 2021'deki başvurular Eylül 2021'de görüşülecek.

ÜLKE TANITIMINA KATKI

Türkıye'nin yurt dışındaki varlığını güçlendiren ve en etkili kültürel diplomasi araçlarından birisi haline gelen Bakanlık destekli sinema filmleri, 2020'de Rotterdam, Tokyo, Varşova, Moskova, Saraybosna ile Cinemed Montpellier Film Festivali gibi dünyanın önemli uluslararası film festivallerinde yer alarak Türk sinemasının ve ülkenin tanıtımına katkı sağladı.