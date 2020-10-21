Vestel, ilk yerli elektrikli bisiklet bataryasının üretimine başladı. Donanım, yazılım, mekanik tasarımları ile üretim ve test altyapısı tamamen Vestel mühendisleri tarafından üretilen bataryalar için ilk sipariş Salcano'dan alındı. Vestel, tüm yerli bisiklet üreticileri ve dünyaya batarya üretmeyi hedefliyor. Geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ettiklerinin altını çizen Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Ülkemizin akıllı şehirlerinde Vestel'in imzası olacak. Geçtiğimiz yıl görücüye çıkardığımız Vestel tasarım ve donanımına sahip bisiklet bataryalarımızın üretimine başladık. Bisiklet bataryalarımızı bisiklet üreticileri ve e-bisiklet sistem üreticilerinin kullanımına sunarak sektörde bir ilke imza atmış olduk" dedi.