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    • Ekonomi
    • 21.10.2020 Gazete
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    İlki gerçekleştirdi... den bataryası

    , ilk yerli bataryasının üretimine başladı. Donanım, yazılım, ile üretim ve test altyapısı tamamen Vestel mühendisleri tarafından üretilen bataryalar için ilk sipariş Salcano'dan alındı.

    İlki gerçekleştirdi

    Vestel, ilk yerli bataryasının üretimine başladı. Donanım, yazılım, ile üretim ve test altyapısı tamamen mühendisleri tarafından üretilen bataryalar için ilk sipariş Salcano'dan alındı. Vestel, tüm yerli bisiklet üreticileri ve dünyaya batarya üretmeyi hedefliyor. Geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ettiklerinin altını çizen Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Ülkemizin akıllı şehirlerinde Vestel'in imzası olacak. Geçtiğimiz yıl görücüye çıkardığımız Vestel tasarım ve donanımına sahip bisiklet bataryalarımızın üretimine başladık. Bisiklet bataryalarımızı bisiklet üreticileri ve e-bisiklet sistem üreticilerinin kullanımına sunarak sektörde bir ilke imza atmış olduk" dedi.

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    Haberler Ekonomi İlki gerçekleştirdi... Vestelden elektrikli bisiklet bataryası