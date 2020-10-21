Kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl 5000 prim günüyle emeklilik! Yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Bunu yapan çalışanlar zararlı çıkıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar(EYT), yaş şartına bakılmaksızın emekli olmak istiyor. Henüz EYT'de son durum ile ilgili bir değişiklik gündemde yok. Fakat çalışma hayatına devam eden EYT'lilerin göz ardı ettiği bir konu var. Emekli maaşlarının düşmemesi için sigortasız olarak çalışan EYT'liler, yasal olarak tanınan hiçbir haktan faydalanamıyor. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...