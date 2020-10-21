Eylülde yüzde 48 arttı! 25 milyar TL'yi aştı

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME TUTARI EYLÜL AYINDA 25 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

İnternetten kartlı ödemeler her geçen gün yaygınlaşmaya devam ederken, hayatın her alanında tercih edilen en önemli ödeme araçlarından biri haline geldi. Eylül ayında, internetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 25 milyar TL'yi geçti.

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 18 olan internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı da yüzde 23'e ulaştı. Her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşti.