E-ticaretin başarılı kadın girişimcileri

DENİZ EYÜBOĞLU: Bu işe ilk defa 25 sene önce, 35 metrekarelik bir toptan mağazasında başladım. İstanbul Güngören'de faaliyet gösteren toptan mağazama 7 yıl önce Trendyol ekibinin gelmesiyle de gerçek hikayem başladı. Başlangıçta çok tereddütlerim vardı, "Yapabilir miyim?" diye kendime sordum. Çünkü hiç bilmediğim bir platformdu ve yeterince bilgim yoktu. O zamanlar 45 yaşındaydım ve teknolojiyle şu an olduğum kadar ilgili değildim. Ancak Trendyol'un destekleriyle, öğrenme isteğim ve gayretimle Alaçatı Stili'ni kurdum. Trendyol öncesinde sadece toptan mağazamın önünden geçen insanlar beni görebiliyordu. Şimdi ise Trendyol sayesinde tüm Türkiye benim yaptığım ürünleri görüp, beğenip, sipariş ediyor. Trendyol ile birlikte haftalık 3-4 bin olan satış rakamımız 15-20 bine çıktı. 3 kişilik ekibimiz ise 40 kişi oldu. Bu da muhteşem bir duygu... Herkese e-ticarete şans vermesini öneririm. Çünkü kanatlarınızı açmazsanız kimse sizi göremez. Asla pes etmeyin, çok çalışın ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edin. Ve en önemlisi de kendinize inanın.

TRENDYOL ON BİNLERCE İŞ ORTAĞIYLA KASIM AYINA HAZIR

Her yıl düzenlediği kampanyalarla Kasım ayında tüm Türkiye'ye alışveriş festivali yaşatan Trendyol, 9-10-11-12 Kasım tarihlerinde Süper İndirim Günleri, 26-27- 28 Kasım tarihlerinde ise Efsane Günler kampanyaları ile bu yıl bir kez daha alışveriş şöleni sunacak. KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna eşlik eden Trendyol, Kasım öncesinde yoğun düzenlediği eğitimlerle, iş ortağı KOBİ'lerle e-ticaret, finans, operasyon, ekip yönetimi, iş sağlığı gibi farklı konulara ilişkin bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor, Kasım ayına iş ortaklarıyla birlikte hazırlanıyor. İş ortağı KOBİ'lerin ürünlerini müşterilerine daha hızlı ulaştırması ve operasyonlarını daha verimli yapabilmeleri için Trendyol Express'i kuran Trendyol, 37 şehirde 100'den fazla şube ve 3 binden fazla taşıyıcıyla Kasım ayındaki kampanyalar için hazırlıklarını tamamladı. Trendyol Express, müşterilerin ve satıcıların memnuniyetini artırırken, kendi işinin sahibi olmak isteyen kişilere yeni iş alanı sunuyor.

'KADIN AYAKKABIDAN NE ANLAR' DEDİLER

ŞİYAR AĞCA: 15 yaşında ilk iş hayatına adım attığımdan bu yana hep kendi markamı kurmak istiyordum. Bir fabrika gördüğümde, "Gelecekte benim de fabrikam olacak" derdim. Bu hayali kurduğumda Urfa'dan İstanbul'a yeni gelmiştik. Bir birikimim ya da destek alabileceğim kimse yoktu ama hayalim vardı. Bir kadın olarak da erkeklerin yaptığı her işi en az onlar kadar iyi yapabileceğimin farkındaydım. 2011 yılında da Tonny Black'i kurdum ve gece-gündüz durmadan çalıştım. Sektöre başladığım ilk yıllarda "Kadın ayakkabı işinden ne anlar", "Kadından patron olmaz" gibi çok fazla beni zorlayan şey ile karşılaştım ama bunların hiçbiri bu işi kurup ilerletmeme mani olamadı ve aslında beni kamçılayarak bugün bu noktaya gelmemde büyük etken oldu. Trendyol ile çalışmadan önce internetten satış yapmıyorduk. Yaptığımız araştırmalar sonucunda e-ticaret sektöründe en güvenilir, en çok müşteri kitlesine sahip ve en yenilikçi site olmasından ötürü 2018 yılında Trendyol'u tercih ettik. Trendyol'a girmemizle birlikte de satışlarımız yüzde 700 oranında arttı. Trendyol'un desteğiyle büyüdük ve yaygınlaştık. Türkiye'nin her yerine mağaza açmış gibi olduk. Satışlar arttıkça istihdamımız da arttı. Bu işe 25 kişilik bir ekip ile başladık ve bugün 325 kişilik bir ekip ile günde 6 bin çift ayakkabı üreterek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz.