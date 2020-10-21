E-ticaretin başarılı kadın girişimcileri

Trendyol, Türkiye'nin dört bir yanında üreten, hayaliyle ve cesaretiyle geleceğe güç katan kadın girişimcileri dijital ekonomide etkin bir şekilde var olmaları için tüm gücüyle destekliyor. Kadınların dönüştürücü gücüne inanan Trendyol, kadın girişimcilerin kurumsallaşması ve dijitalleşmesi için tüm bilgi ve birikimini paylaşarak, teknoloji, eğitim, pazarlama ve finansman destekleri sunuyor. Aynı zamanda veriye dayalı karar süreçleriyle tutarlı büyüme stratejileri oluşturmalarına katkı sağlıyor.
TRENDYOL AKADEMİ İLE E-TİCARETE İLK ADIM
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi paylaşarak Türkiye'nin dijitalleşmesine büyük katkı sağlayan Trendyol, Trendyol Akademi ile kadın girişimcilerin e-ticaret gelişimini destekliyor. Kadın girişimciler, Trendyol Akademi'de satış artırma, ürünlerini öne çıkarma, dijital pazarlama ve kampanya yönetimi, e-ticaret depo ve operasyon yönetimi gibi konularda yüzlerce seminere ve içeriğe ulaşıyor, eğitimlere ve konferanslara katılabiliyor. İş ortakları arasında bilgi alışverişine büyük önem veren Trendyol, iş ortağı buluşmaları ile satıcıları hem diğer satıcılarla hem de kendi alanında uzman kategori liderleriyle bir araya getiriyor. Sektör içerisinde bilgi paylaşımına imkan sağlayan Trendyol, bu buluşmalarda platformdaki yeni gelişmeleri ve iş sürecini kolaylaştıran araçları da ele alıyor.
BÜYÜK BİR AİLENİN PARÇASIYIZ
DENİZ KALKANLI: Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyor ve hayatıma bu yönde devam edeceğimi düşünüyorken, 2019 yılının başında, "Bir düşü gerçekleştirme olasılığı yaşamı ilginçleştiriyor" düşüncesi ile kendi markamı oluşturmak ve kendi işimi kurmak istedim. Deniz Tekstil'i hayata geçirdim. İşime ilk olarak e-ticaret üzerinde başladım. Müşteriler ile birebir iletişime geçiyor, isteklerini analiz ediyordum. Birçok farklı kitlenin ihtiyacını bu sayede öğrenip, kendimi geliştirme fırsatı elde ettim. Ülkemizde ilk COVİD-19 vakasının açıklanmasıyla da tüm işlerimiz durma noktasına geldi. İşte tam bu zamanda yıkılmamak için güçlü bir aileye dahil olmamız gerektiğini düşündük ve Trendyol'a başvurumuzu yaptık. Trendyol'a katıldıktan hemen sonra gelen 2 adet siparişle başladı hikayemiz. Ertesi gün 10 adet, bir sonraki hafta 100 ile devam etti. Nihayetinde Türkiye'nin dört bir yanından binlerce sipariş almaya başladık. Satışlarımız katlanarak arttı. Trendyol ile iş ortaklığı demek, büyük bir ailenin parçası olmak demek. Müşteri odaklı çalışma düzeniyle, güçlü bir kitleye hizmet etmenizi ve ürünlerinizi tüm Türkiye ile buluşturmanızı sağlıyor. Düzenlediği kampanyalar ve yüksek bütçeli reklam ağı ile bu durum pekişerek artıyor. Ayrıca herkesin kolaylıkla anlayabileceği seviyede yüzlerce eğitim veriyor, aklınızda soru işareti kalmadan rahatlıkla satış yapabiliyorsunuz. Gelecek planlarımızın hepsinde Trendyol'un payı büyük. Trendyol ile iş ortaklığımız sayesinde daha büyük bir üretim hacmine ve geniş bir satış kitlesine ulaştık, şimdi hedeflerimizi uluslararası alana da taşıdık. Büyüme oranlarımızı artırıp, ihracat boyutunda da güzel işlere imza atmayı planlıyoruz.
TRENDYOL EKİBİ HEP YANIMIZDA
ZEHRA AKSÖYEK: Yıllarca kurumsal şirketlerde çalıştıktan sonra kendi markamı kurmaya karar verdim. Kolay olmadı ancak kendime ve deneyimlerime güvenerek, önüne geçilemez bir istek ve heves ile kurdum Bee'yi. Son 2 yıldır da Trendyol aracılığıyla ürünlerimi tüketicilerle buluşturuyorum. Trendyol Ailesi'ne dahil olmamla birlikte satışlarım yüzde 20 artış gösterdi. 2019'da üretimine başladığımız Backpacker markamızın ilk lansmanını Trendyol ile yaptık. Yeni markamızı oluşturma sürecinde Trendyol ekibi hep yanımızdaydı, bizi yüreklendirdi. Onların motivasyonu ile hızlı hareket ettik ve ilk modellerde tahminimizin de üzerinde satış grafiği yakalamayı başardık. Kendi işimi kurmaya karar verdiğim zaman biri bebek olmak üzere 2 çocuk annesiydim. Çok yoğun çalışıyordum. Ancak şu an dönüp baktığımda her şeye değdiğini düşünüyorum. Hiç unutamadığım bir hikayem var. Bir yelken ceketi satışımız olmuştu, ancak müşterimiz beden uymadığı için yanında bir notla iade etmişti. Notta "Biz bir tıkla bu güzel ürünü alabiliyor, kolayca da iade edebiliyoruz. Eminim arkada emekleriniz büyük. Bizim bu kadar kolay alıp iade edebildiğimiz bir ürün için kim bilir ne kadar emek sarf ettiniz. Çok teşekkür ederim" yazıyordu. Hiçbir iade bizi bu kadar mutlu etmemişti.
KANATLARINIZI AÇMAZSANIZ KİMSE SİZİ GÖREMEZ
DENİZ EYÜBOĞLU: Bu işe ilk defa 25 sene önce, 35 metrekarelik bir toptan mağazasında başladım. İstanbul Güngören'de faaliyet gösteren toptan mağazama 7 yıl önce Trendyol ekibinin gelmesiyle de gerçek hikayem başladı. Başlangıçta çok tereddütlerim vardı, "Yapabilir miyim?" diye kendime sordum. Çünkü hiç bilmediğim bir platformdu ve yeterince bilgim yoktu. O zamanlar 45 yaşındaydım ve teknolojiyle şu an olduğum kadar ilgili değildim. Ancak Trendyol'un destekleriyle, öğrenme isteğim ve gayretimle Alaçatı Stili'ni kurdum. Trendyol öncesinde sadece toptan mağazamın önünden geçen insanlar beni görebiliyordu. Şimdi ise Trendyol sayesinde tüm Türkiye benim yaptığım ürünleri görüp, beğenip, sipariş ediyor. Trendyol ile birlikte haftalık 3-4 bin olan satış rakamımız 15-20 bine çıktı. 3 kişilik ekibimiz ise 40 kişi oldu. Bu da muhteşem bir duygu... Herkese e-ticarete şans vermesini öneririm. Çünkü kanatlarınızı açmazsanız kimse sizi göremez. Asla pes etmeyin, çok çalışın ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edin. Ve en önemlisi de kendinize inanın.
TRENDYOL ON BİNLERCE İŞ ORTAĞIYLA KASIM AYINA HAZIR
Her yıl düzenlediği kampanyalarla Kasım ayında tüm Türkiye'ye alışveriş festivali yaşatan Trendyol, 9-10-11-12 Kasım tarihlerinde Süper İndirim Günleri, 26-27- 28 Kasım tarihlerinde ise Efsane Günler kampanyaları ile bu yıl bir kez daha alışveriş şöleni sunacak. KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna eşlik eden Trendyol, Kasım öncesinde yoğun düzenlediği eğitimlerle, iş ortağı KOBİ'lerle e-ticaret, finans, operasyon, ekip yönetimi, iş sağlığı gibi farklı konulara ilişkin bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor, Kasım ayına iş ortaklarıyla birlikte hazırlanıyor. İş ortağı KOBİ'lerin ürünlerini müşterilerine daha hızlı ulaştırması ve operasyonlarını daha verimli yapabilmeleri için Trendyol Express'i kuran Trendyol, 37 şehirde 100'den fazla şube ve 3 binden fazla taşıyıcıyla Kasım ayındaki kampanyalar için hazırlıklarını tamamladı. Trendyol Express, müşterilerin ve satıcıların memnuniyetini artırırken, kendi işinin sahibi olmak isteyen kişilere yeni iş alanı sunuyor.
'KADIN AYAKKABIDAN NE ANLAR' DEDİLER
ŞİYAR AĞCA: 15 yaşında ilk iş hayatına adım attığımdan bu yana hep kendi markamı kurmak istiyordum. Bir fabrika gördüğümde, "Gelecekte benim de fabrikam olacak" derdim. Bu hayali kurduğumda Urfa'dan İstanbul'a yeni gelmiştik. Bir birikimim ya da destek alabileceğim kimse yoktu ama hayalim vardı. Bir kadın olarak da erkeklerin yaptığı her işi en az onlar kadar iyi yapabileceğimin farkındaydım. 2011 yılında da Tonny Black'i kurdum ve gece-gündüz durmadan çalıştım. Sektöre başladığım ilk yıllarda "Kadın ayakkabı işinden ne anlar", "Kadından patron olmaz" gibi çok fazla beni zorlayan şey ile karşılaştım ama bunların hiçbiri bu işi kurup ilerletmeme mani olamadı ve aslında beni kamçılayarak bugün bu noktaya gelmemde büyük etken oldu. Trendyol ile çalışmadan önce internetten satış yapmıyorduk. Yaptığımız araştırmalar sonucunda e-ticaret sektöründe en güvenilir, en çok müşteri kitlesine sahip ve en yenilikçi site olmasından ötürü 2018 yılında Trendyol'u tercih ettik. Trendyol'a girmemizle birlikte de satışlarımız yüzde 700 oranında arttı. Trendyol'un desteğiyle büyüdük ve yaygınlaştık. Türkiye'nin her yerine mağaza açmış gibi olduk. Satışlar arttıkça istihdamımız da arttı. Bu işe 25 kişilik bir ekip ile başladık ve bugün 325 kişilik bir ekip ile günde 6 bin çift ayakkabı üreterek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz.