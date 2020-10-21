



Merkez Bankası'nın adımlarını piyasaların yakın takip ettiğini ve bilanço beklentilerinin öne çıktığını ifade eden Maviş şöyle konuştu:



"200 baz puanlık faiz artışı sonrasında bankacılık sektöründe ciddi bir rahatlama oldu. Kredi vadelerinin 36 aya düşürülmesi de riskler anlamında biraz daha bankaların sürdürülebilirliğini artırdı. Bankalar hâlâ kredi vermeye devam ediyorlar ama vade yapısı daha cazip noktada. Öte yandan faizlerin artmasıyla birlikte tahvile olan yöneliş ve ellerindeki tahvil stokunun karlılık anlamında bankaları pozitif etkilemesi gibi unsurlar var. Dolayısıyla bankacılık sektörünün hikayesi var."