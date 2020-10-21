Burada ikinci ve üçüncü nesil reformlarla Türkiye'de çok önemli bir değişime özelikle entelektüelite noktasında daha çok sayıda yüksek öğretim mezunu, bu yüksek öğretim mezunlarının Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji ile ilgili öne sürdüğü ve ilerleme kaydettiği projeleri gerçekleştirecek kabiliyetlere sahip olması, Türkiye'nin bu dijital çağ ile ilgili olarak gereken hazırlıkları yapacak şekilde bir nesil yetiştirmesi ve bu çerçevede de Türkiye'nin bu gerçekleştirdiği büyük buluşlarla ve büyük keşiflerle giderek dünya ekonomisinde ve dünya siyasetinde; insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları, deniz altında 3 bin metreye kadar inen deniz robotları...Bu ve buna benzer yüksek teknoloji gerektiren alanlarda giderek sesi duyulan bir ekonomi haline dönüşmesi... Örneğin elektrikli otomobilde belkide dünyada en çok ses getirecek olan otomobillerden bir tanesi yerli otomobil olarak yapma mücadelemiz gibi."