Zabıta memuru alımı başladı! Zabıta alımı başvuru tarihi ve başvuru şartları haberimizde yer alıyor. 4 değişik belediye bünyesine KPSS puanı ile zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyurulara göre Bursa şehri Kestel Belediye Başkanlığı bünyesine, Karabük Şehri Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesine, İstanbul Şehri Sarıyer Belediye Başkanlığı bünyesi ve Ankara Şehri Mamak Belediye Başkanlığı bünyesine zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. Zabıta memurları devlet memuru olarak istihdam edilmekte olup belediyeler tarafından kadrolu olarak işe alınmaktadır. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda
ÖZEL ŞARTLAR
Belediyelerin ilanları şu şekilde:
Mamak Belediyesi
Başvuru tarihleri: 30/11/2020 - 04/12/2020
Sarıyer Belediyesi
Başvuru tarihleri: 02 Kasım - 06 Kasım 2020
Safranbolu Belediyesi
Başvuru tarihleri: 02/11/2020 - 06/11/2020
Kestel Belediyesi
Başvuru tarihleri: 16 Kasım - 20 Kasım 2020
KİMLER ZABITA MEMURU OLABİLİR?
Zabıta memuru alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
- Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır
Zabıta Ne Demek?
Belediyelerin kendi bünyelerinde görevlendirilen memur kadroları arasında yer alan zabıtalar görevlendirdikleri bölgelerdeki sağlık, düzen ve huzurun sağlanmısını sağlamak amacı ile istihdam edilen, belediyeler tarafından konulan kurallara ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek amacı ile hizmet veren çalışanlarıdır.