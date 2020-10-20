Üreticiye prim morali! Yeni hedef 1 milyon ton

2019-2020 sezonunda Türkiye'nin lif pamuk üretiminin 814 bin ton olarak gerçekleştiğini, bu sezon ise 600-650 bin ton seviyelerini beklediklerini aktaran Uçak, şu görüşleri paylaştı: "Pamuk üretiminin halen bu seviyeleri koruyabilmesinin en önemli nedeni devletimizin verdiği prim ödemesi desteğidir. Destekler, sürdürülebilir pamuk üretimi için hayati öneme sahip. Bu sezon pamuk prim miktarının geçen yıla göre yüzde 37,5 artışla kiloda 1,1 lira olarak açıklanması nedeniyle ilgililere teşekkür ediyoruz. Gübre ve mazot desteği ile toplam destek miktarı kiloda 1,23 lira seviyesine ulaşacak. Keşke ülkemizin şartları daha elverişli olsaydı ve talep etmiş olduğumuz 1,5 lira seviyesine ulaşabilmiş olsaydık. Ancak mevcut durumda söz konusu artışı olumlu karşılıyoruz. Piyasadaki mevcut fiyatlar ve açıklanan primle kaybettiğimiz pamuk ekim alanlarının en azından bir miktarını gelecek yıl geri kazanacağımıza inanıyoruz."