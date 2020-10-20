VARLIK BARIŞI NEDİR?

Yurt dışında bulunan döviz, para, altın ve diğer menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesi için yapılan uygulamaya varlık barışı denmektedir.

Varlık barışı uygulaması ile gerçek ve tüzel kişilerin, yurtdışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirerek ülke ekonomisine kazandırmaları mümkün olacak.Uygulama, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içerisindende bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını vergi dairesine beyan ederek kanuni defter kayıtlarına almalarına da olanak tanıyor.

Buna göre, yurt dışındaki döviz, altın, para menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını ülkemizdeki banka ya da aracı kuruma bildirilmesini sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, serbest bir şekilde tasarruf yapabilme imkânına sahip olacak. Bu bildirim, yetkili kılınmış vekiller ya da kanuni temsilcileri tarafından da yapılabilecek. Bunun dışında, getirilen bu varlıklara ait, vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunma zorunluluğu olmayacak.

Söz konusu varlıkların fiziki olarak Türkiye'ye getirilmesi veya ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek. Fiziki olarak ülkemize getirilmesine imkan olmayan menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları için, bunların aracı kurumlara bildirilmesi yeterli olacak. Yurt dışında bulunan Kapsam dışındaki taşınmazlar gibi varlıklar, Böylece kapsamdaki varlıklara dönüştürülüp Türkiye'ye getirilebilecek.