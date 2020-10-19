İŞKUR ve Resmi Gazetede iş ilanları yayımlandı Kamuya 804 Kişilik kadro ile personel alımı yapılacak. Peki alım yapacak kurum ve kuruluşlar nedir? İşte detaylar. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. Türkiye genelinde istihdamın yaygınlaştırılması amacı ile 4 Ekim 2000' de kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine açılan İŞKUR, bu tarihten itibaren ülke genelinde istihdamda çok önemli bir rol üstlenmiştir.
İŞKUR Üzerinden Yayımlanmış Olan İşçi Personel Alımı İlanları:
Türkiye İş Kurumu Kamu İŞKUR İlanları kısmında yayımladığı 12 sayfalık ve 179 ilan ile farklı kurumlar için 666 kişilik kadro ile işçi personel alımı yapılacak. İşte ilgili alım yapılacak kadrolar:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü: TİGEM bünyesine toplamda 596 kişilik kadro için personel alacak. En az lise mezunu kapsamında yapılacak personel alımları için adaylardan KPSS şartı talep edilmiyor. Bu kapsamda 100 Daimi işçi alımı ve 496 geçici İşçi alımı yapılacak.
Horosan Öğretmenevi: 1 kişilik kadro için Aşçı alımı yapılacak.
Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri: Engelli adaylar içerisinden 1 Bilgisayar İşletmeni operatörü alımı yapılacak.
Özel Eğitim Komutanlığı: Marmara Ereğlisi Özel Eğitim Merkezi Komutanlığına 1 kişilik kadro için Bilgi İşlem Destek Sorumlusu alınacak.
Selçuk Üniversitesi: Selçuk üniversitesine 67 kişilik kadro için Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alımı yapılacak. Sadece Lise mezunları başvuru yapabilecek.
Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Personeli Alımı Yapacak Kurumlar:
Resmi Gazetede yayımlanan ilanlara göre toplamda 138 kişilik kadro ile kamu personeli alımı yapılacak. Söz konusu olan ilanlara göre Üniversitelere personel alımı yapılacak. Bu yönde alımlar sözleşmeli olarak Öğretim Görevlisi, Sağlık personeli ve Tekniker kadrolarında yapılacak.
Bu kapsamda alımlar,
Gazi Üniversitesi,
Süleyman Demirel Üniversitesi,
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,
Gümüşhane Üniversitesi,
Düzce Üniversitesi,
Bayburt Üniversitesi,
Balıkesir Üniversitesi,
Samsun Üniversitesi,
Ankara Kalkınma Ajansı,
Karadeniz Teknik Üniversitesi
tarafından yapılacak.
İŞKUR ve Kamu Üzerinde Adaylardan Aranan Başvuru Şartları Nedir?
Söz konusu 804 personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Özel olarak ise eğer KPSS şartı var ise belirtilen düzeyde puana sahip olmak gereklidir. Ayrıca her kadro için adaylardan öğrenim belgesi şartı talep edilmektedir.
Bu kapsamda adaylardan " Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" gibi şartlar aranacak.
İŞKUR üzerinden başvuru yapacak adayların mutlaka İŞKUR üyeliği bulunmak zorundadır. İŞKUR aracılığı ile yapılacak alımlar için KPSS şartı aranmıyor. Ancak diğer alımlar için adayların 2018 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden puan almış olmak şartı aranacak.
İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır?
İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. Türkiye genelinde istihdamın yaygınlaştırılması amacı ile 4 Ekim 2000' de kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine açılan İŞKUR, bu tarihten itibaren ülke genelinde istihdamda çok önemli bir rol üstlenmiştir. İŞKUR kayıt işlemleri 2 farklı şekilde yapılmaktadır. Çünkü İŞKUR tarafından iş arayanlara iş olanakları sunulurken, bu sunulan iş olanaklarının da işçi arayan işverenler tarafından girilmesi için her iki tarafa da ayrı bir sistem oluşturulmuştur.