İŞKUR ve Kamu Üzerinde Adaylardan Aranan Başvuru Şartları Nedir?

Söz konusu 804 personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Özel olarak ise eğer KPSS şartı var ise belirtilen düzeyde puana sahip olmak gereklidir. Ayrıca her kadro için adaylardan öğrenim belgesi şartı talep edilmektedir.

Bu kapsamda adaylardan " Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" gibi şartlar aranacak.

İŞKUR üzerinden başvuru yapacak adayların mutlaka İŞKUR üyeliği bulunmak zorundadır. İŞKUR aracılığı ile yapılacak alımlar için KPSS şartı aranmıyor. Ancak diğer alımlar için adayların 2018 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden puan almış olmak şartı aranacak.