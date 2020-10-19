Günlük 39 TL destek alanlar dikkat! Asgari ücret zammıyla artabilecek! Nakdi ücret desteğinde...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği gibi ödemelerle ilgili yeni düzenleme yer alıyor. İşveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabileceği yönünde maddeler yer alıyor.

PAKETTE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı kararıyla işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.