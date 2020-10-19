Piyasaların açılış gününde dolar ve euro döviz kurlarındaki son gelişmeleri ve anlık verileri takip edenler güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,9270 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada ilk saatlerde 9,2810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2830 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9040 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2710 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 19 Ekim dolar alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?