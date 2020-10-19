Piyasaların açılış gününde dolar ve euro döviz kurlarındaki son gelişmeleri ve anlık verileri takip edenler güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,9270 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada ilk saatlerde 9,2810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2830 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9040 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2710 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 19 Ekim dolar alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 483 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 483 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 483 bin lira, en yüksek 488 bin 70 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 483 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 988 milyon 603 bin 160,23 lira, işlem miktarı ise 2.050,46 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 333 bin 14,22 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artarak 370 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 yükselerek 13.004 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 primle 5.949 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 4.983 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 6.914 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 19.575 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yatay seyirle 1,1720'den işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin Avrupa'da bölgesel olarak genişletilmesine rağmen Brexit görüşmelerine ilişkin İngiltere tarafından gelen yapıcı açıklamaların risk iştahını artırdığını söyledi.
Küresel piyasalardaki alıcılı seyrin de Avrupa borsalarındaki gidişatta önemli rol oynadığını belirten analistler, Çin ekonomisindeki toparlanma işaretlerinin Avro Bölgesi ekonomileri için de olumlu olduğunu ifade etti.
Bugün küresel piyasalarda veri takviminin sakin olduğunu aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristina Georgieva'nın bugün yapacakları konuşmaların yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.
Bugün açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi 3. çeyrekte yıllık yüzde 4,9 büyüdü. Açıklanan veri, piyasanın yüzde 5,2'lik büyüme öngörülerinin altında kalsa da yılın ikinci çeyreğine kıyasla ekonomik toparlanmanın hız kazandığına işaret etti.
Çin'de eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre sanayi üretimi yüzde 6,9 ve perakende satışlar da yüzde 3,3 artarak piyasa beklentilerinden daha iyi bir tablo ortaya koydu.
Diğer taraftan Çin hükümetinin, ABD'de Çinli öğrenci ve araştırmacıların yargılanmasına karşılık olarak Çin'deki ABD vatandaşlarının gözaltına alabileceği uyarısında bulunması jeopolitik risk algısını artırırken, ABD'de yarın görüşülecek teşvik paketine dair iyimserlik pay piyasalarını destekledi.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 gerileyerek 3.312 puan oldu.
Japonya'da ise eylülde yıllık bazda ihracat yüzde 4,9 ve ithalat yüzde 17,1 düşüş kaydederken, bu sonuçlarla dış ticaret fazlası 675 milyar yenle beklentilerin altında kaldı. Veriler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 artışla 23.671 puan oldu. Dolar/yen paritesi ise 105,4 seviyelerinde yatay hareket etti.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 yükselişle 40.358 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 kazançla 24.592 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 primle 2.347 puanda seyrediyor.
KÜRESEL PİYASALAR YENİ HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI
Küresel piyasalarda, geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması karşısında Avrupa'da tedbirlerin sıkılaştırılması ve ABD'de teşvik paketi ile seçim sürecine ilişkin haber akışıyla karışık bir seyir izlenmesinin ardından yeni haftaya pozitif başlangıç yapıldığı görülüyor.
Geçen hafta İngiltere, Fransa ve Almanya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alınan tedbirler yeniden sıkılaştırılırken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de salgının yeni dalgası karşısında zaman kaybetmemeleri gerektiğini, genel bir karantinaya girmekten kaçınmaya yönelik bazı önlemleri kabul ettiklerini bildirdi. Öte yandan, geçen hafta gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Brexit ile ilgili bir sonuca varılamazken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, anlaşmasız ayrılığa hazır olunması gerektiği mesajını verdi.