Mart ayından bu yana 3 bin 400 kişiyi işe alan AssisTT, 2020 sonuna kadar ise 16 farklı ilde 1.600 kişiye daha istihdam sağlamayı hedefliyor. AssisTT'den 5 bin kişiye iş imkanı için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar hangi iller için iş ilanının olduğunu ve başvuruların nasıl yapılacağını merak ederek araştırıyor. AssisTT kariyer başvusu ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
İŞKUR - ASSİSTT KARİYER BAŞVUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular AssisTT kariyer portalı "http://kariyer.assistt.com.tr" ve Van haricindeki tüm illerde İŞKUR aracılığıyla yapılacak.
İşe alımlar, Adıyaman, Amasya, Ankara, Aydın, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, İzmir, Karaman, Ordu, Rize, Samsun ve Van'da olacak.
"İstihdama katkı sağlamayı, Türkiye'ye karşı milli bir sorumluluk olarak görüyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, istihdama katkı sağlamayı, Türkiye'ye karşı milli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanındaki çağrı merkezlerimiz, gençlerimizin kariyer yolculuğunda önemli bir yer tutuyor. Pandemi sürecinde çağrı merkezlerine duyulan ihtiyacın artmasıyla da büyümemizi sürdürdük. AssisTT çatısı altında sürekli büyüyen yaklaşık 14 bin kişilik ailemizle müşteri hizmetleri standartlarımızı da geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.