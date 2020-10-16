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    • 16.10.2020 10:06
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    Resmi Gazete'de yayımlandı! 24 Eylül'den itibaren yürürlükte

    haberine göre Ticaret Bakanı , 'da bulunan Türk firmalarıyla ilgili önemli bir gelişmeyi açıkladı. Pekcan, "Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Libya'da yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlayacak Mutabakat Zaptı, 24 Eylül tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi." dedi.

    Resmi Gazete'de yayımlandı! 24 Eylül'den itibaren yürürlükte

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Libya'daki Türk firmalarıyla ilgili önemli gelişmeyi açıkladı. Bakan Pekcan, "Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Libya'da yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlayacak Mutabakat Zaptı, 24 Eylül tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi." dedi.

    Pekcan'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:
    Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Libya'da yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlayacak Mutabakat Zaptı, 24 Eylül tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

    Söz konusu Mutabakat Zaptı ile Türk firmaları, Libyalı işveren idareler ile görüşmelere başlayarak, Libya'da tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerini sonuçlandırabilecek.

    Libya'nın yeniden imarında yer alabilecek firmalarımızın yatırımlarının devamı açısından son derece önemli olan söz konusu Karar'ın iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.
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    Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! 24 Eylül'den itibaren yürürlükte