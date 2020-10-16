Resmi Gazete'de yayımlandı! 24 Eylül'den itibaren yürürlükte

Pekcan'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Libya'da yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlayacak Mutabakat Zaptı, 24 Eylül tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Söz konusu Mutabakat Zaptı ile Türk firmaları, Libyalı işveren idareler ile görüşmelere başlayarak, Libya'da tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerini sonuçlandırabilecek.