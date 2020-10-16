



İYİLEŞTİRME İMKANI

Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı" diyor. Emekliler, toplu sözleşmeyle zamların belirlenmesinin maaşlarda iyileştirme yolunu açacağının da altını çiziyor. Böylece aynı zam oranları uygulanacak.