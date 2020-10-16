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    • Ekonomi
    • 16.10.2020 20:39
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    • 16.10.2020 20:39
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    yla yeni fırsatlar geldi! İşte 'de haftanın fırsatlı ürünleri

    16 Ekim Cuma aktüel kataloğu ürünleri bugün satışa sunuldu. BİM'de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Fakir Stant Mikser Mutfak Şefi, Fakir Çay Makinesi Chawain, HP Carry Sleeve Çanta, Free Sound TWS Bluetooth Kulaklık, Smartfit Akıllı Bileklik, Taşınabilir SSD Hafıza 256 GB, 64 GB USB Bellek, Starcom Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu, Starcom Abajur USB Led Lamba, Naturalove Bambu Kapaklı Lüks Kupa, Hometech Tablet ve Heifer Saç Kurutma Makinesi dikkat çekiyor.

    BİM 16 Ekim aktüel kataloğuyla yeni fırsatlar geldi!

    BİM 16 Ekim aktüel kataloğu ürünleri merakla araştırılmaya başlandı. BİM'de cuma günü gelecek ürünler arasında Free Sound TWS Bluetooth Kulaklık, Starcom Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu, Fakir Stant Mikser Mutfak Şefi, HP Carry Sleeve Çanta ve Taşınabilir SSD Hafıza 256 GB, 64 GB USB Bellek ürünleri fiyat etiketiyle tercih edileceğe benziyor.

    BİM 16 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    Fakir Stant Mikser Mutfak Şefi
    • Sıçramayı önleyen şeffaf koruma kapağı
    • Yoğurma aparatları
    • Asansör mandalı
    • Karıştırma aparatı
    • Çırpma teli aparatı
    • 5 litre kapasiteli tutma kulplu paslanmaz çelik karıştırma haznesi
    • 5 litre kapasiteli tutma kulplu cam karıştırma haznesi
    • Eliptik karıştırma tekniği
    • 6 kademeli hız kontrolü

    Glass in Love
    Çift Cidarlı Borosilikat Bardak
    • Isıya dayanıklıdır
    • Çift duvarlıdır

    Fakir
    Buhar Jeneratörlü Ütü
    • Çizilmelere karşı dayanıklı titanyum kaplama özel taban
    • 5 bar buhar basıncı

    Glass in Love
    3'lü Dekoratif Cam Şamdan
    • ~18x20x23 cm yüksekliklerinde

    Free Sound
    TWS Bluetooth Kulaklık
    • Bluetooth 5.0
    • Çekim mesafesi 10 M

    Jabra GN
    Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık
    • Titanyum Siyah
    • Farklı boylarda 3 çift EarGel ile daha konforlu bir kullanım

    Starcom
    Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu
    • Yakınlaştırıcı mercekli LED
    • 360 derece esnek başlık

    Naturalove
    Mermer Bambu Tabla ve Peynir Bıçağı Seti

    Mutfak Yer Seti 2'li
    • 40x60-40x120 cm
    • Makinede yıkanabilme özelliği ve su itici kumaş

    Naturalove
    Kağıt Kek Kalıbı ve Aksesuarı
    • 24 adet kek kalıbı
    • 24 adet aksesuar
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    Haberler Ekonomi BİM 16 Ekim aktüel kataloğuyla yeni fırsatlar geldi! İşte BİM'de haftanın fırsatlı ürünleri