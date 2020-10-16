



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 474 milyar lira ödenek ayrıldı. Emekli, yaşlı aylıklarına ek kaynak ayrılırken; bayram ikramiyeleri ödenmeye devam edecek. Memur-işçi tüm çalışanların hakları korunacak, sosyal destekler artarak sürecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gelecek yıl için 155 milyar, 2022 yılı için 161.1 milyar, 2023 için 157.8 milyar lira bütçe öngörüldü.