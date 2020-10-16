Hükümet, salgınla mücadele sürecinde öğrenciden emekliye, iş arayandan yatırımcıya, çiftçiden reel sektöre kadar tüm kesimleri koruyan destek adımlarını sürdürürken; 2021- 2023 bütçesinde aslan payı çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe ayrıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 474 milyar lira ödenek ayrıldı. Emekli, yaşlı aylıklarına ek kaynak ayrılırken; bayram ikramiyeleri ödenmeye devam edecek. Memur-işçi tüm çalışanların hakları korunacak, sosyal destekler artarak sürecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gelecek yıl için 155 milyar, 2022 yılı için 161.1 milyar, 2023 için 157.8 milyar lira bütçe öngörüldü.
Bütçede memur maaşlarında yapılan artışların emekli aylık ve ikramiyelerinde oluşturacağı artışlar, dini bayramlarda verilen ikramiyeler de yer aldı.
HAZAL ATEŞ