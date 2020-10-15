Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 38,5 milyonu aşarken, can kaybı 1,1 milyona yaklaştı. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD 7,9 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 7,3 milyondan fazla vaka sayısıyla Hindistan ve yaklaşık 5,1 milyon vakayla Brezilya izledi.

Libya'da ocaktan bu yana sekteye uğrayan petrol üretiminin tekrar başlaması ve ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki üretim faaliyetlerinin toparlanması da petrol fiyatlarındaki düşüşü etkileyen diğer faktörler arasında yer alıyor.