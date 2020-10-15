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    • Ekonomi
    • 15.10.2020 14:57
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    • 15.10.2020 14:58
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    rezerv miktarı belli oldu | 9 Ekim haftası Merkez Bankası rezervleri

    Türkiye Cumhuriyet haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Yayımlanan rakamlara göre Merkez Bankası'nın toplam rezervi geçtiğimiz hafta 43 milyon dolar azalarak 83 milyar 595 milyon dolara geriledi.

    Piyasalar merakla bekliyordu! Rezerv miktarı belli oldu

    Türkiye Cumhuriyet (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 43 milyon dolar azalarak 83 milyar 595 milyon dolara indi.

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

    Buna göre, 9 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 291 milyon dolar azalışla 41 milyar 118 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 2 Ekim'de 41 milyar 409 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 248 milyon dolar artışla 42 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 477 milyon dolara yükseldi.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 43 milyon dolar azalarak 83 milyar 638 milyon dolardan 83 milyar 595 milyon dolara geriledi.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
    25.01.2019 19.862 73.470 93.332
    22.02.2019 20.549 79.122 99.671
    29.03.2019 20.834 75.408 96.242
    26.04.2019 20.432 73.284 93.716
    31.05.2019 20.517 75.038 95.555
    28.06.2019 22.853 73.544 96.397
    26.07.2019 23.417 74.971 98.388
    29.08.2019 25.709 75.796 101.505
    27.09.2019 26.051 75.655 101.706
    25.10.2019 26.481 78.504 104.985
    29.11.2019 26.475 78.274 104.749
    27.12.2019 25.079 81.240 106.319
    31.01.2020 27.520 74.856 102.376
    28.02.2020 30.411 77.414 107.825
    27.03.2020 31.325 64.081 95.406
    30.04.2020 34.786 51.457 86.243
    29.05.2020 36.667 54.360 91.027
    26.06.2020 38.821 51.417 90.238
    30.07.2020 43.572 46.673 90.245
    28.08.2020 43.042 41.594 84.636
    04.09.2020 42.665 44.881 87.546
    11.09.2020 42.908 45.281 88.189
    18.09.2020 43.161 43.159 86.320
    25.09.2020 41.097 42.420 83.517
    02.10.2020 42.229 41.409 83.638
    09.1.0.2020 42.477 41.118 83.595

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