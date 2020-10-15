





Dünyanın en büyük yedi ekonomisini temsil eden G7 ülkeleri, Facebook'un kripto para birimi "Libra"yı başlatmasına karşı olacaklarını açıkladı. ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık'tan oluşan G7 ülkelerinin merkez bankaları ve maliye bakanlarının, uygun yasal denetimi bekleyen küresel kripto para projelerini durduracaklarını duyurdukları açıklamada şöyle denildi:

"G7, küresel stablecoin (fiyat oynaklığını en aza indirgemek için tasarlanmış, istikrarlı varlıklara veya varlık sepetlerine dayalı, kripto para birimleri) projelerinin ilgili yasal, düzenleme ve denetim gereklerini uygun tasarım ve uygulanabillir standartları yeterli şekilde karşılamadan başlatılmaması gerektiğine ilişkin yaklaşımını koruyor."