



EMEKLİLİK İKRAMİYESİ DE ÖDENİYOR



Yıpranma gün sayısı yapılan işe göre 5 ile 8 yıl arasında değişiyor. Işçi ve memurların yararlandıkları yıpranma sürelerinden üç yılı geçmemek üzere işçi ve memurun emekli olacağı yaş haddinden düşüyor. Bu, prim sorunu olmayan işçi veya memurun üç yıl erken emekli olmasını sağlıyor. Memurların yararlandıkları yıpranma sürelerine ayrıca emeklilik ikramiyesi de ödeniyor.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

01.01.1976 doğumluyum, 01.06.1988'de sigorta girişim var. Şu anda 6000 prim günüm bulunuyor. Halen aktif olarak çalışmaktayım. U. ŞİŞMAN

25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. 51 yaş şartınız 2027 yılında dolacak.

Bu durumda emekli olacağınız tarih 01.01.2027 olacaktır.



17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. V. KAYA

İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.