Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, bankadan çektiği 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce şok oldu. Nadir görülen paranın sahte olacağını düşünen vatandaş, gerçek olduğunu öğrenince şaşırdı.

Türkiye genelinde birçok vatandaş, sıfırların eksik olduğu paralarla karşılaştı. Kimisi 50 TL'ye 30 bin TL istedi, kimisi 100 TL'ye 75 bin TL istedi. Ancak İnegöl'de şaşkına çevirecek bir olay yaşandı.

İbrahim Kan isimli vatandaş bankadan çektiği paraların arasında ki 100 TL'nin bir bölümünde 50 TL'nin baskını görünce dondu kaldı. Genç nadir görülen bu paranın hikayesinin ise şöyle anlattı: