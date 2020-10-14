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    • Ekonomi
    • 14.10.2020 10:56
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    • 14.10.2020 11:05
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    Belediyesi çöpten her yıl 10 bin 400 hane için üretecek

    Belediyesi, Aşağı Küpkıran mevkiindeki katı atık depolama alanına üretim tesisi kurdu. Belediye burada ürettiği elektrikle 10 bin 400 hanenin yıllık elektrik üretim ihtiyacını karşılayacak.

    O belediye her yıl 10 bin 400 hane için çöpten elektrik üretecek

    Ağrı Belediyesi, Aşağı Küpkıran mekiindeki katı atık depolama alanında elektrik üretim tesisi kurdu. Küpkıran ve 100'üncü Yıl mahallelerinde önemli bir sorun olan çöp alanında yapılan tesisle ilgili yüklenici firma yöneticileriyle görüşen Belediye Başkanı Savcı Sayan, Aşağı Küpkıran mevkisinde katı atık depolama alanında hayata geçecek olan birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisinde 10 bin 400 hanenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

    "ÇÖP GAZININ GAZ MOTORLARINDA KULLANILMASI SONUCU ELEKTRİK ÜRETİLECEK"
    Sayan, "Kurulacak olan katı atık ayrıştırma tesisi ile geri dönüşüm ürünleri ekonomiye kazandırılacaktır. Yapılacak tesisin proje teknolojisi, katı atık tesisinde depolanan evsel atıkların oksijensiz ortamda çürümesi sonucu çıkan çöp gazının boru hatları vasıtasıyla toplanması ve gaz motorlarında kullanılması sonucu elektrik üretimini içermektedir" dedi.

    "AĞRI'YA HAYIRLI OLSUN"
    Ay sonu itibariyle elektrik üretimin başlayacağını kaydeden Başkan Sayan, "Belediyemizin çöp alanında daha önce anlaştığımız firma 20 milyona yakın bir yatırım yaptı. Dolayısıyla ay sonunda elektrik üretimine başlayacak.

    Belediyeye de önemli bir pay veriyor. 10 bin hanenin elektriğini biz belediyeye verilen pay olarak hesaplıyoruz. Firmamız çok güzel bir yatırım yapmış, ilimize, belediyemize ve Ağrı'ya hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
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