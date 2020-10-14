Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ediyor. Vatandaşlar arasında değerli bir yatırım aracı olarak altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken altın almayı düşünenler güncel fiyatları merakla araştırılmaya başlandı. Altın piyasasında, en düşük 482 bin 1,50 lira, en yüksek 486 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artışla 486 bin 500 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altın kaç TL? 18-22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|481,60
|481,80
|486,00
|486,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.174,00
|3.195,00
|3.202,00
|3.223,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|439,20
|443,20
|443,00
|447,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.102,00
|3.122,00
|3.130,00
|3.150,00
|Yarım Ziynet
|1.551,00
|1.561,00
|1.565,00
|1.575,00
|Çeyrek Ziynet
|775,00
|780,00
|783,00
|788,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,91 artışla 486,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 788,00 lira, Cumhuriyet altını 3.223,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,91 yükselişle 486,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 486 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 486 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 482 bin 1,50 lira, en yüksek 486 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artışla 486 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 354 milyon 678 bin 867,06 lira, işlem miktarı ise 2.867,82 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 363 milyon 600 bin 977,02 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTIN 1,900 DOLARIN ÜZERİNE DÖNDÜ
Artan Covid-19 vakaları ve büyük ekonomilerde yeni kısıtlamaların gelebileceği endişeleriyle gelen güvenli liman alımlarının desteğindeki altın fiyatlarında yön yine yukarıya döndü ve ons altın 1,907 dolara yükselerek, 1,900 dolar sınırının üzerine döndü.
Petrol fiyatları ise, spot piyasalarda biraz toparlanırken, talep kaygılarıyla vadeli piyasalarda geriledi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) son yayımlanan aylık raporunda, küresel petrol talebinin 2020 yılında günde ortalama 9.5 milyon varil düşüşle günde ortalama 90.3 milyon varile düşeceğine ilişkin öngörüsünde bir değişiklik yapılmadı.
OPEC raporunda, küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin olarak da, bu yıl küresel ekonomik büyüme öngörüsü "eksi yüzde 4.1" düzeyinde sabit tutulurken, 2021 yılı için ekonomik büyüme öngörüsü yüzde 4.6 düzeyine çekildi. Spot piyasalarda ise Brent 42 dolar ve Batı Teksas hafif petrolü de 41 dolar üzerinde tutundu.
Bu gelişmelerle vadeli piyasalarda, Kasım teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 0.62 düşüşle 39.95 dolar ile yeniden 40 doların altına, Aralık teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.54 düşüşle 42.22 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.13 artışla 42.97 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.48 artışla 41.11 dolar,
- altın yüzde 0.87 artışla 1,907.97 dolar,
- gümüş yüzde 1.29 artışla 24.44 dolar,
- bakır yüzde 0.77 düşüşle 6,686.00 dolar,
- platin yüzde 0.82 düşüşle 861.32 dolar,
- paladyum yüzde 1.39 artışla 2,352.72 dolar düzeyindeydi.