Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ediyor. Vatandaşlar arasında değerli bir yatırım aracı olarak altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken altın almayı düşünenler güncel fiyatları merakla araştırılmaya başlandı. Altın piyasasında, en düşük 482 bin 1,50 lira, en yüksek 486 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artışla 486 bin 500 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altın kaç TL? 18-22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?