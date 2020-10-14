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    • Ekonomi
    • 14.10.2020 Gazete
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    120 bin kişiye işbaşı eğitimi: Günlük 89,4-100 lira arasında ödeme yapıldı

    4 ayda 120 bin kişi ’ndan yararlandı. Her katılımcıya günlük 89,4 lira-100 lira arasında ödeme yapıldı. İşte tüm detaylar...



    Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aktif işgücü programları aracılığıyla vatandaşları iş hayatına hazırlamaya devam ettiklerini belirterek, "1 Haziran'dan Eylül ayı sonuna kadar 119 bin 122 vatandaşımızı bu programımızdan yararlandırdık" dedi.



    2009'dan 2020 Eylül ayı sonuna kadar yaklaşık 1.8 milyon kişiye İşbaşı Eğitim Programı'yla mesleki deneyim kazandırdıklarını vurgulayan Selçuk, "İşbaşı Eğitim Programları'na katılan her katılımcıya günlük 89,40 lira ödeme yapıyoruz. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları'na katılanlara ise günlük 100 lira ödüyoruz. Aynı zamanda program süresince katılımcıların Genel Sağlık Sigortası primlerini de karşılıyoruz" diye konuştu.

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    Haberler Ekonomi 120 bin kişiye işbaşı eğitimi: Günlük 89,4-100 lira arasında ödeme yapıldı