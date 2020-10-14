120 bin kişiye işbaşı eğitimi: Günlük 89,4-100 lira arasında ödeme yapıldı





2009'dan 2020 Eylül ayı sonuna kadar yaklaşık 1.8 milyon kişiye İşbaşı Eğitim Programı'yla mesleki deneyim kazandırdıklarını vurgulayan Selçuk, "İşbaşı Eğitim Programları'na katılan her katılımcıya günlük 89,40 lira ödeme yapıyoruz. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları'na katılanlara ise günlük 100 lira ödüyoruz. Aynı zamanda program süresince katılımcıların Genel Sağlık Sigortası primlerini de karşılıyoruz" diye konuştu.