Dünya genelinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam etmesi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 38 milyona yaklaşırken, can kaybı 1 milyonu geçti.

Brent petrolde teknik olarak 41,90 ile 42,08 dolar aralığının direnç, 41,73 ile 41,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.