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    • Ekonomi
    • 13.10.2020 15:49
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    • 13.10.2020 15:49
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    Et ve , büyükbaş alım fiyatlarını 2 lira artırdı

    Et ve 'nun (), büyükbaş alım fiyatlarını kilogram başına 2 lira artırması sonucu ithal hayvanda fiyat 33 liraya, yerli hayvanda fiyat 34 liraya çıkarıldı.

    AA
    Besicilere müjde

    Et ve (), büyükbaş alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gitti.

    33 LİRA VE 34 LİRA OLDU
    Bu kapsamda, söz konusu fiyat yarından itibaren geçerli olmak üzere ithal hayvanda 31 liradan 33 liraya, yerli hayvanda 32 liradan 34 liraya çıkarıldı.

    BESİCİLERE ÇAĞRI
    Konuya ilişkin ESK'nin internet sitesindeki açıklamada, kurumun büyükbaş hayvan alım fiyatlarının güncellendiği belirtilerek, "Karkas et alım fiyatlarımızda artış yapılmıştır. Kesim yaptırmak isteyen besicilerimizin en yakın ESK kombinasıyla irtibata geçmesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

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    Haberler Ekonomi Et ve Süt Kurumu, büyükbaş karkas et alım fiyatlarını 2 lira artırdı