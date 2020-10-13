Anneye ayda 2.870 TL

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan kadınlara günlük 95 lira veriliyor.
Sanayi sektöründeki mesleklere ilişkin kurs ve programlara katılan anneye, çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ayrıca aylık 400 lira bakım desteği de var.
SAĞLIK PRİMİ DE VAR
Böylece anneler aylık (26 gün üzerinden) 2 bin 470 lira harçlık, 400 lira bakım desteği alabiliyor. Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de karşılanıyor.
İşbaşı eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. Meslek eğitim kursları ise en çok 160 gün sürüyor.