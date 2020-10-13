Anneye ayda 2.870 TL





SAĞLIK PRİMİ DE VAR

Böylece anneler aylık (26 gün üzerinden) 2 bin 470 lira harçlık, 400 lira bakım desteği alabiliyor. Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de karşılanıyor.







İşbaşı eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. Meslek eğitim kursları ise en çok 160 gün sürüyor.