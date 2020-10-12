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    • Ekonomi
    • 12.10.2020 09:54
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    • 12.10.2020 09:54
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    yarışında de var!

    TÜBİTAK Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), yerli ve milli olarak tasarlanıp üretilen ilk haberleşme uydusu 6A ile yerli ve milli olarak geliştirilen ilk metrealtı çözünürlüklü uydu olan projelerini sürdürmenin yanı sıra ’nin uzay hedeflerine ulaşmasına da katkı sağlıyor.

    Uzay yarışında Türkiye de var!

    TÜBİTAK Müdür Vekili Mesut Gökten, AA'ya, 'nin yerli ve milli olarak tasarlanıp üretilen ilk haberleşme uydusu 6A Projesi'nde, son iki yılda önemli aşamalar katedildiğini belirterek, "Uydunun test modellerinden ısıl yapısal yeterlilik ve elektriksel uydu modelleri tamamlandı ve son test modeli olan mühendislik modeli ve uzaya gönderilecek gerçek uydu olan uçuş modelinin üretim ve entegrasyonuna başlandı" diye konuştu.

    İki uydu hedefi

    Gökten, Uydu Projesinde ısıl yapısal yeterlilik, elektriksel test ve anten test modellerinin başarıyla üretildiğini, testlerin sürdüğünü bildirdi. Projede, uyduda kullanılacak, yerli ve milli ekipmanlara ait yeterlilik modellerinin tasarımlarının tamamlandığını ifade eden Gökten, "Üretimleri devam ediyor. Uçuş modeli entegrasyonunun 2021 içinde yapılmasını hedefliyoruz" dedi.

    Gökten, TÜBİTAK UZAY'ın Türkiye'yi kritik uzay teknolojilerini yurt içinde geliştirebilen az sayıdaki ülke arasına girme hedefine büyük oranda ulaştırdığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

    "Öncelikli hedef, TÜRKSAT 6A'nın ve ilk metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE'nin uçuş modellerinin üretim ve testlerinin ardından fırlatılması."

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