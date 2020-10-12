Toplu iş sözleşmesi hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yakın bir tarihte taşeron işçileri ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Bu kapsamda belediyelerde temmuz ayında başlayan sendika değişiminin kamu kurumlarında ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, taşeron toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak? Taşeron ile ilgili son dakika haberlerine takvim.com.tr'den anlık olarak ulaşabilirsiniz.

TAŞERON TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Belediyelerde temmuzda başlayan sendika değişimi kamu kurumlarında 1 Kasım'da gerçekleşecek. Taşeron çalışanlar da artık ücret artışını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dâhil olma hakkı elde edecek. Merkezi idarelerde kamuya geçirilen işçilere, kendi iş yerlerinde geçerli olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 31 Ekim 2020'den sonra uygulanması kararı alındı.