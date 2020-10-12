Moda belli

1990'lı yıllarda sokak modasının vazgeçilmez aksesuarlarından biri olan bel çantaları, son yıllarda yine popüler oldu. Para dergisinin haberine göre; lüks markaların ve ünlü tasarımcıların koleksiyonlarında yer vermesiyle yeniden trend haline gelen bel çantalarının bu popülerliğinde dünya yıldızları ve influencer'lar da etkili oldu. Yerli markalar da bel çantalarına koleksiyonlarında geniş yer ayırdı. Hemen her markanın vitrininde karşımıza çıkan bel çantalarının tüketicinin şıklık ve rahatlık beklentisine cevap vermesi de bu trendin hızla yayılmasında önemli bir yere sahip. Markalar, bel çantalarına tüketicinin ilgisinden memnun. Öngörüler, bel çantalarının önümüzdeki sezon da popülerliğini koruyacağı yönünde. Hem klasik hem spor tarzla uyum sağlayan bel çantalarına koleksiyonlarında yer veren lüks markalar arasında Miu Miu, Givenchy, Prada, Marc Jacobs, Saint Laurent, DKNY, Alexander Wang, Bottega Veneta, Kenzo, Versace, Isabel Marant ve Stella McCartney yer alıyor.

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