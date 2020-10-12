BİM 13 Ekim Salı aktüel kataloğu ürünlerindeki yeni indirimler marketlere gelen fırsatları öğrenmek isteyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta Jacobs Peynirli ve Kavrulmuş Soğanlı Kraker, Efsane Osmancık Pirinç, Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması, Beta Demlik Poşet Çay ve Ruffless Patates Cipsi Mega Boy ürünleri dikkat çekti.

BİM 13 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU