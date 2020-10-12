BİM 13 Ekim Salı aktüel kataloğu ürünlerindeki yeni indirimler marketlere gelen fırsatları öğrenmek isteyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta Jacobs Peynirli ve Kavrulmuş Soğanlı Kraker, Efsane Osmancık Pirinç, Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması, Beta Demlik Poşet Çay ve Ruffless Patates Cipsi Mega Boy ürünleri dikkat çekti.
BİM 13 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU
Çokokrem
Kakaolu Fındık Kreması
• 1,5 kg
Fıçı
Karışık/Lahana Turşusu
• 2500 g
Oslo
Gofret
• 1 kg
• Vanilya / Fındık
Milka
Çikolata
• 300 g
• Bademli karamelli
Jacobs
Peynirli ve Kavrulmuş Soğanlı Kraker
• 110 g
Granada
Tam Tahıllı Bisküvi
• 150 g
• Kırmızı meyveli / Kakaolu
Kahve Dünyası Bonte
Sütlü/Bitter Çikolatalı Bisküvi
• 400 g
Biskrem Ruby
Ruby ve Sütlü Çikolata Dolgulu Bisküvi
• 100 g
Tafe
Çikolata Kaplı Lokum
• 55 g
• Antep fıstıklı / Fındıklı