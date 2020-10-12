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    • Ekonomi
    • 12.10.2020 22:19
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    • 12.10.2020 22:19
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    indirimleri belli oldu! İşte 'de haftanın ürün fırsatları

    indirimleri yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından sorgulanıyor. 'de bu hafta Beta Demlik Poşet Çay + 700 ml Cam Demlik, Efsane Osmancık Pirinç, Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması, Fıçı Karışık/Lahana Turşusu, Ruffless Patates Cipsi Mega Boy, Odun Pazarı Üzüm Sirkesi ve Jacobs Peynirli ve Kavrulmuş Soğanlı Kraker ürünleri ön planda yer alıyor. İşte BİM'de haftanın ürün fırsatları

    takvim.com.tr
    BİM 13 Ekim Salı aktüel kataloğu indirimleri belli oldu!

    BİM 13 Ekim Salı aktüel kataloğu ürünlerindeki yeni indirimler marketlere gelen fırsatları öğrenmek isteyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta Jacobs Peynirli ve Kavrulmuş Soğanlı Kraker, Efsane Osmancık Pirinç, Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması, Beta Demlik Poşet Çay ve Ruffless Patates Cipsi Mega Boy ürünleri dikkat çekti.

    BİM 13 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Çokokrem
    Kakaolu Fındık Kreması
    • 1,5 kg

    Fıçı
    Karışık/Lahana Turşusu
    • 2500 g

    Oslo
    Gofret
    • 1 kg
    • Vanilya / Fındık

    Milka
    Çikolata
    • 300 g
    • Bademli karamelli

    Jacobs
    Peynirli ve Kavrulmuş Soğanlı Kraker
    • 110 g

    Granada
    Tam Tahıllı Bisküvi
    • 150 g
    • Kırmızı meyveli / Kakaolu

    Kahve Dünyası Bonte
    Sütlü/Bitter Çikolatalı Bisküvi
    • 400 g

    Biskrem Ruby
    Ruby ve Sütlü Çikolata Dolgulu Bisküvi
    • 100 g

    Tafe
    Çikolata Kaplı Lokum
    • 55 g
    • Antep fıstıklı / Fındıklı
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    Haberler Ekonomi BİM 13 Ekim Salı aktüel kataloğu indirimleri belli oldu! İşte BİM'de haftanın ürün fırsatları