Son yıllarda akıllı telefonların bir hayli artmış olması, vatandaşların internet kullanım miktarlarının da artmasına neden oldu. Neredeyse her işlemin internet ile yapılıyor olması hatlarında yer alan internetlerin yetersiz kalmasına neden oluyor. Pandemi sürecinde vatandaşlar artık sadece zorunlu ihtiyaçları için dışarıya çıkıyorlar. Bu kapsamda evde daha çok vakit geçiren vatandaşlar internet kullanımlarını da artırıyorlar.
BEDAVA İNTERNET KAMPANYALARI
Türk Telekom müşterilerine Eylül 2020 döneminde bedava internet sağlayan firmaların başında geliyor. Türk Telekom'un mobil uygulamasını telefonlarına indiren müşteriler bu uygulama üzerinden Sil Süpür Etkinliğine dahil oluyorlar. Belli bir süre için bedava internet, hediye SMS, konuşma hakkı sağlanan bu etkinlikle müşteriler 500 mb, 1 GB, 2 GB ve 4 GB gibi hediye internet paketlerinin yanında Türk Telekom ayrıca sadece sosyal medyada kullanım, sınırsız Whatsapp gibi özel internet hediyeleri de sağlıyor.
BIMCELL hattınızı tek seferde yapacağınız tüm 25 TL ve üzeri yükleme yapmanız durumudna 500 SMS ve ek olarak 1 GB hediye internet hakkı kazanabilirsiniz. Bunun dışında ödeme tutarı arttıkça hediye paketi de yükseliyor. 40 TL ve üzeri tek seferlik yüklemeler sonucunda 5 GB ve 500 SMS hediye ediliyor. BİMCell'e yeni geçiş yapmış kullanıcılar için ise 250 Dakika, 250 SMS ve 6 GB internet hediye edililiyor.
Bir diğer internet kampanyası ise Vodafone tarafından sunuluyor. Sonbahar döneminde de sunulmaya başlanan bu internet kampanyasında müşteriler 10 GB hediye internet sahibi olabilirler. Bunun için müşterilerin yapmaları gereken bazı işlemler bulunuyor. Bu işlemler Vodafone Freezone kapsamında sağlanıyor. 10 GB hediye interneti alan müşteriler için kullanım süresi ise 3 ay.
Turkcell tarafından sağlanan bedava internet kampanyası ile müşteriler 1 GB ile 10 GB arasında bir paketine sahip olabilirler. Bu internet kullanımında önemli olan nokta, hediye internetin Turkcell BIP üzerinden sağlanıyor olması. Hediye bedava internet kazanmak isteyen müşteriler Turkcell BIP uygulamasında yer alan görevleri tamamlamak zorundalar.