Merakla beklenen ŞOK aktüel ürün kataloğu 10-13 Ekim yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Yine birbirinden güzel ve çeşitli ürünler uygun fiyata satışa sunuluyor. 10-13 Ekim tarihleri arasında ŞOK aktüel ürünlerden alacaklarınızı kataloğu inceleyerek belirleyebilirsiniz. ŞOK aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu. Süpürgeden aynaya, moptan çamaşırlığa, banyo tekstilinden bebek ürünlerine kadar pek çok seçeneği bulabilirsiniz.

ŞOK 10-13 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kablolu Kulaklık

• 3,5 mm Jak girişi

• 1,2 mt kablo uzunluğu

• Çağrı, müzik başlatma ve durdurma