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    • Ekonomi
    • 12.10.2020 09:05
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    • 12.10.2020 09:05
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    10-13 Ekim ürün kataloğu! ŞOK market indirimli aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

    birbirinden güzel fırsatları vatandaşlara sunuyor. Her hafta heyecanla beklenen ürünlerde bu hafta neler var? Kulaklıktan battaniyeye, terlikten temizlik ürünlerine kadar birçok seçeneği uygun fiyata alabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu 10-13 Ekim haberimizde yer alıyor, inceleyerek markete gitmeden önce alacaklarınızı belirleyebilirsiniz

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürün kataloğu 10-13 Ekim! ŞOK aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

    Merakla beklenen ŞOK aktüel ürün kataloğu 10-13 Ekim yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Yine birbirinden güzel ve çeşitli ürünler uygun fiyata satışa sunuluyor. 10-13 Ekim tarihleri arasında ŞOK aktüel ürünlerden alacaklarınızı kataloğu inceleyerek belirleyebilirsiniz. ŞOK aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu. Süpürgeden aynaya, moptan çamaşırlığa, banyo tekstilinden bebek ürünlerine kadar pek çok seçeneği bulabilirsiniz.

    ŞOK 10-13 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Kablolu Kulaklık
    • 3,5 mm Jak girişi
    • 1,2 mt kablo uzunluğu
    • Çağrı, müzik başlatma ve durdurma

    Ahşap Görünümlü 4'lü Askı
    • 360 derece dönebilir askı kancası
    • Omuz ve pantolon askısı alanı

    Dik Süpürge
    • El süpürgesi olarak kullanım imkanı
    • 1.5 L toz hazne kapasitesi
    • Çıkarılabilir ve temizlenebilir toz haznesi
    • Motor koruma filtresi
    • Üçgen yer aparatı
    • 5 m kablo uzunluğu
    • 6 m çalışma yarıçapı

    Pratik Tablet Mop
    • Otomatik katlama
    • Mikrofiber mob
    • Kıl, tüy temizleme fırça aparatı

    Oyuncak Ütü ve Masası

    Kadın Wellsoft Ev Patiği
    • 35-36, 37-38, 39-40 numara aralığında

    Alüminyum Kurutmalık
    • 17,5 mt asma kapasitesi
    • Katlanabilir

    Ahşap Tuvalet Kağıtlığı
    • 15x17x57 cm
    • kolay kurulum, vidasız montaj
    • 4 kat rulo tuvalet kağıdı haznesi

    Ace Ultra Çamaşır Suyu
    • Dağ Tazeliği/ Okaliptüs - 810 gr

    Sleepy Sensitive Islak Havlu
    3x50 Yaprak
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    Haberler Ekonomi 10-13 Ekim ŞOK aktüel ürün kataloğu! ŞOK market indirimli aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!