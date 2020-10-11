Merakla beklenen ŞOK aktüel ürün kataloğu 10-13 Ekim yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Yine birbirinden güzel ve çeşitli ürünler uygun fiyata satışa sunuluyor. 10-13 Ekim tarihleri arasında ŞOK aktüel ürünlerden alacaklarınızı kataloğu inceleyerek belirleyebilirsiniz. ŞOK aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu. Süpürgeden aynaya, moptan çamaşırlığa, banyo tekstilinden bebek ürünlerine kadar pek çok seçeneği bulabilirsiniz.
ŞOK 10-13 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kablolu Kulaklık
• 3,5 mm Jak girişi
• 1,2 mt kablo uzunluğu
• Çağrı, müzik başlatma ve durdurma
Ahşap Görünümlü 4'lü Askı
• 360 derece dönebilir askı kancası
• Omuz ve pantolon askısı alanı
Dik Süpürge
• El süpürgesi olarak kullanım imkanı
• 1.5 L toz hazne kapasitesi
• Çıkarılabilir ve temizlenebilir toz haznesi
• Motor koruma filtresi
• Üçgen yer aparatı
• 5 m kablo uzunluğu
• 6 m çalışma yarıçapı
Pratik Tablet Mop
• Otomatik katlama
• Mikrofiber mob
• Kıl, tüy temizleme fırça aparatı
Oyuncak Ütü ve Masası
Kadın Wellsoft Ev Patiği
• 35-36, 37-38, 39-40 numara aralığında
Alüminyum Kurutmalık
• 17,5 mt asma kapasitesi
• Katlanabilir
Ahşap Tuvalet Kağıtlığı
• 15x17x57 cm
• kolay kurulum, vidasız montaj
• 4 kat rulo tuvalet kağıdı haznesi
Ace Ultra Çamaşır Suyu
• Dağ Tazeliği/ Okaliptüs - 810 gr
Sleepy Sensitive Islak Havlu
3x50 Yaprak