Turizme ekim dopingi

Hizmet verdiği yolcu sayısı bakımından Akdeniz'deki Mayorka, Girit, Rodos ve Dubrovnik gibi rakiplerini geride bırakan Antalya Havalimanı, Eylül'de günlük 100 bin yolcu sayısına ulaştı. Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, 1 Ocak-30 Eylül döneminde havalimanına 179 noktadan uçuş gerçekleştirildiğini belirterek, "Antalya Havalimanı 9 ayda yerli-yabancı 7 milyon 69 bin 868 yolcuya hizmet verdi" dedi. Bir diğer Genel Müdür Deniz Varol ise "Yoğun bir hafta sonuyla Ekim ayına hızlı başladık. Güzel gidişat Ekim'de de sürecek gibi gözüküyor" diye konuştu.