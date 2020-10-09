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    • Ekonomi
    • 09.10.2020 Gazete
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    ekim dopingi

    Hizmet verdiği yolcu sayısı bakımından 'deki Mayorka, Girit, Rodos ve Dubrovnik gibi rakiplerini geride bırakan , 'de günlük 100 bin yolcu sayısına ulaştı.

    Turizme ekim dopingi
    Hizmet verdiği yolcu sayısı bakımından 'deki Mayorka, Girit, Rodos ve Dubrovnik gibi rakiplerini geride bırakan Antalya Havalimanı, 'de günlük 100 bin yolcu sayısına ulaştı. Fraport TAV Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, 1 Ocak-30 Eylül döneminde havalimanına 179 noktadan uçuş gerçekleştirildiğini belirterek, " Havalimanı 9 ayda yerli-yabancı 7 milyon 69 bin 868 yolcuya hizmet verdi" dedi. Bir diğer Genel Müdür Deniz Varol ise "Yoğun bir hafta sonuyla Ekim ayına hızlı başladık. Güzel gidişat Ekim'de de sürecek gibi gözüküyor" diye konuştu.
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