Tersine beyin göçüne destek

Turkcell, hayata geçirdiği Yıldızlar Geri Dönüyor projesiyle, yurt dışında yaşayan Türkler'e, şirket bünyesinde kendilerine uygun olan pozisyonlara başvuru yapmaları çağrısında bulunuyor. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, proje vasıtasıyla Türkiye'nin fikri sermayesine, geleceğine büyük bir yatırım yaptıklarını kaydetti. Demir, "Yurt dışındaki vatandaşlarımıza Türkiye'nin sahip olduğu yerli ve milli kaynaklarla, farklı alanlarda çalışmak için çekici bir konumda olduğunu hissettirmek istiyoruz" diye konuştu.