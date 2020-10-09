Swap faizinin yükselmesi ne demek? Swap ne demek? Swap faizi nedir? Merkez Bankası yaptığı hamlelerle swap işlemlerinde TL faiz oranını yükseltiyor. Ekonomik verileri takip edenler de bu gelişmenin ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışıyor. Peki, swap ne demek? Swap faizinin yükselmesi ne demek? Swap faizi nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları!

SWAP NEDİR?

Swap yani bir diğer adıyla takas; iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işleme verilen isimdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanıyor. Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.