Swap faizinin yükselmesi ne demek? Swap ne demek? Swap faizi nedir? Merkez Bankası yaptığı hamlelerle swap işlemlerinde TL faiz oranını yükseltiyor. Ekonomik verileri takip edenler de bu gelişmenin ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışıyor. Peki, swap ne demek? Swap faizinin yükselmesi ne demek? Swap faizi nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları!
SWAP NEDİR?
Swap yani bir diğer adıyla takas; iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işleme verilen isimdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanıyor. Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ağustos 2018'de Türk lirasında yaşanan hızlı değer kaybının ve hareketliliğin önüne geçmek için bankaların swap işlemlerine kısıtlama getirmişti. BDDK'nın aldığı bu önlem, TL'nin kayıplarını geri almasında ön ayak olmuştu.
SWAP FAİZİNİN YÜKSELMESİ NE DEMEK?
Swap faizinin artmasının TL'nin dolar karşısındaki düşüşünden yararlanmaya çalışan yabancı yatırımcıların kaybının sonuçlanmasını sağlayan bir hamledir. Swap faizlerinin artması TL'yi satıp dolar almak isteyen Spekülatif yatırımların önünü kısa vadede kesip, durumu lehe çevirmeye yarar. Ancak uzun vadede, TL bulamayan yabancı yatırımcıyı kaçırır.
SWAP FAİZİ NEDİR?
Swap türleri; para swapları, faiz swapları ve çapraz döviz swapı olarak üçe ayrılıyor. Döviz ve faiz swapı piyasalarda daha sık kullanılıyor. Nakit akışını dengelemek ve değiştirmek için yapılan, farklı faiz türlerine ilişkin borçların birbirleriyle değiştirilmesi olarak tanımlanan swap işlemlerinde, döviz kurlar ve faiz oranları büyük önem taşıyor.
Swap oranları, farklı faiz türlerine göre değişkenlik gösteriyor. Alıcının kısa vadede piyasalardan talep ettiği oran anlamına geliyor.
Faiz swaplarında, iki taraf arasında belirli bir para üzerinden farklı faiz oranlarına göre hesaplanacak tutarın anlaşılan vadede değişimi yapılıyor. Aynı para birimi üzerinden olan borçların faiz ödemeleri takas edilebiliyor ancak ana para takas edilemiyor.
Para swaplarında ise süreç, tarafların önceden anlaştıkları şartlar ve zaman dilimi içerisinde belirledikleri miktar para birimini değiştirmesiyle işliyor.
Çapraz döviz swaplarında farklı faiz yapısı ve farklı para birimleriyle borçlanan taraflar, sabit yükümlülükler dahilinde birbirlerinin borçlarına yönelik anlaşma sağlıyorlar.
Swap işlemleri, piyasadaki nakit akışını dengeleyip, değiştiriyor. Özellikle uzun vadeli yatırımlarda, taraflara büyük avantaj sağlayan swap işlemleri piyasalarda sıklıkla tercih ediliyor. Swap faizleri ise piyasalardaki enflasyon ve devalüasyon değerlerine göre değişkenlik gösteriyor. Yabancı piyasalara TL akışının kısıtlı olmasına bağlı olarak farklılıklar gösteren swap faiz oranları, yatırımcıların arz ve talep dengesinden de etkileniyor.