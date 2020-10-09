Sıfır konutlara teşvik bekliyoruz

Pandemiye hazırlıklı giren gayrimenkul sektörü, mevcut inşaat yatırımlarının sorunsuz devam etmesi ve yeni projelerin devreye alınabilmesi için doğrudan birinci el konutlar üzerinden destek verilmesini bekliyor. Haziran ve Temmuz aylarındaki kamu destekli düşük maliyetli konut finansman kredileri sayesinde, inşaat sektörünün ayakta kalabildiğinin altını çizen İNDER (İstanbul İnşaatçılar Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, "Devletin pandemi sürecinde inşaat sektörünün yanında yer alması, sektörün ayakta kalmasını sağladı. Ancak sektörün sağlıklı bir şekilde, faaliyetlerine uzun soluklu olarak devam edebilmesi için sadece birinci elleri kapsayan benzeri uzun süreli bir desteğe ihtiyacımız var" dedi. Birinci el satışlarda kullandırılan kredilerin, doğrudan reel sektöre aktarıldığına vurgu yapan Durbakayım, "Birinci el konuta verilen kredi, pek çok sektörde çarkların dönmesini sağlıyor" şeklinde konuştu.
İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım
KDV TALEBİ
Durbakayım, kamu bankaları vasıtasıyla devletin yaktığı kıvılcımı aleve dönüştürmek için özel bankalar ve firmaların da destek vermesi gerektiğini söyledi. Tapu harç oranlarının azaltılması gibi desteklere işaret eden Durbakayım, "KDV indirimi, firmaların vergi ve prim borçlarında faiz ve ceza afları ile birlikte uzun vadede yeniden yapılandırılmaları, kamu borçlarının KDV alacaklarından mahsubu, banka kredi borçlarının uzun süre, makul faiz oranları ve makul teminatlar ile yeniden yapılandırılması gibi ekonomik tedbirlerin devreye alınması bu desteklerin başında geliyor" ifadesini kullandı.
'TESLİM SÜRESİ UZAMALI'
'6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te kira yardımlarını 48 aya çıkaran değişikliğin tüm riskli binalar ve projeler olarak yaygınlaştırılmasının sektöre daha da katkı sağlayacağını ifade eden Durbakayım, "Bu değişikliğe paralel olarak, Tüketici Kanunu'nda yer alan 36 ay olan teslim süresinin, mücbir sebeplerin yanında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bir defaya mahsus en az 1 yıl daha uzatılması gibi acil tedbirlerin de devreye alınmasını arzu ediyoruz" görüşünü aktardı.
İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım
KDV TALEBİ
Durbakayım, kamu bankaları vasıtasıyla devletin yaktığı kıvılcımı aleve dönüştürmek için özel bankalar ve firmaların da destek vermesi gerektiğini söyledi. Tapu harç oranlarının azaltılması gibi desteklere işaret eden Durbakayım, "KDV indirimi, firmaların vergi ve prim borçlarında faiz ve ceza afları ile birlikte uzun vadede yeniden yapılandırılmaları, kamu borçlarının KDV alacaklarından mahsubu, banka kredi borçlarının uzun süre, makul faiz oranları ve makul teminatlar ile yeniden yapılandırılması gibi ekonomik tedbirlerin devreye alınması bu desteklerin başında geliyor" ifadesini kullandı.
'TESLİM SÜRESİ UZAMALI'
'6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te kira yardımlarını 48 aya çıkaran değişikliğin tüm riskli binalar ve projeler olarak yaygınlaştırılmasının sektöre daha da katkı sağlayacağını ifade eden Durbakayım, "Bu değişikliğe paralel olarak, Tüketici Kanunu'nda yer alan 36 ay olan teslim süresinin, mücbir sebeplerin yanında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bir defaya mahsus en az 1 yıl daha uzatılması gibi acil tedbirlerin de devreye alınmasını arzu ediyoruz" görüşünü aktardı.