128 bin çocuğa destek: 133.3 milyon lira ödeme olacak





Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin dün itibarıyla hesaplara yatırıldığını söyledi. Ödemelerin 15 Ekim'de tamamlanacağını belirten Bakan Selçuk, "Ekim ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan 128 bin çocuğumuz için 133.3 milyon lira ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz" diye konuştu.