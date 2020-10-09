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    • Ekonomi
    • 09.10.2020 Gazete
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    128 bin çocuğa destek: 133.3 milyon lira ödeme olacak

    Sosyal ve (SED) ödemeleri dün başladı, tarihinde sona erecek. SED ile 128 bin çocuk için 133.3 milyon lira ödeme olacak.



    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin dün itibarıyla hesaplara yatırıldığını söyledi. Ödemelerin 15 Ekim'de tamamlanacağını belirten Bakan Selçuk, "Ekim ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan 128 bin çocuğumuz için 133.3 milyon lira ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz" diye konuştu.




    İZİNDEKİ İŞÇİLERE ÖDEME YAPILDI
    Ücretsiz izinde olanlara Eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı. Ödemeler, dün ve bugün banka hesapları üzerinden yapıldı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirildi.
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    Haberler Ekonomi 128 bin çocuğa destek: 133.3 milyon lira ödeme olacak