Ayrıca yeni dönemde bazen gece yarılarına kadar süren genel kurul mesaisi, artık belli bir saatte tamamlanacak.



Genel Kurul'un çalışma saatlerinin erkene çekilerek en geç 24.00'te kapatılması planlanıyor. Bu dönemde milletvekilleri Meclis'te bulunacak; ancak gerekmedikçe toplu halde Genel Kurul salonunda yer almayacak.