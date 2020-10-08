Servis oyununa dikkat!

Dolandırıcılar, her geçen gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkıyor. Özellikle son dönemde kendilerini 'yetkili servis' gibi tanıtarak tüketicileri mağdur eden dolandırıcılara yönelik şikayetler arttı. İnternette 'yetkili teknik servis' ilanı koyan dolandırıcılar, türlü yöntemlerle tüketicileri zarara uğratıyor. İşte fırsatçıların yöntemleri ve alınması gereken tedbirler...

KİM BUNLAR?

Kendilerine 'yetkili' unvanı veriyorlar.

Yetkileri olmadığı halde markaların tamirini yapıyorlar.

Kendilerini yetkili servis olarak tanıtıyorlar.

NE YAPIYORLAR?

Arama motorlarında parayla üst sıraya çıkıyorlar.

Arayan vatandaşa "Yetkiliyiz" yalanını söylüyorlar.

Tamire geldiklerinde çıkma parça takıyorlar.

Fahiş faturalarla vatandaşı kandırıyorlar.

Dolandırıcılık yaparak cihazları çalanlar da var.

NASIL ALDANIYORUZ?

Arama motorundan servis arayınca yetkili sanıyoruz.

Gelen elemanların üzerindeki kıyafetler bizi aldatıyor.

Uzmanmış gibi birçok arızayı sıralıyorlar.

NE YAPMALIYIZ?

Arama motorundan servis aramayalım.

Gelen elemanlara yetki belgesi soralım.

Sıraladıkları arızaları ve parçaların değerini araştıralım.

Resmi SERBİS (servis.gov.tr) adresini kullanalım.

Markaların kendi sitelerini açıp arayalım.

KİME ŞİKAYET EDELİM?

Öncelikle ilgili markaya bildirelim.

Ticaret Bakanlığı'na şikayet edelim.

Paramızı haksız olarak almışlarsa hakem heyetine gidelim.

Ürünümüz çalınmışsa polise bildirelim.