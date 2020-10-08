Mahalleliyi seferber eden olay! Hemen polis çağrıldı





Çocukları görenler onlarla iletişime geçmeye çalıştı. Ancak, çocukların Türkçe bilmediği anlaşıldı. Komşuları çocuklar için su, süt, bisküvi alarak onlara verirken polise haber verildi. Çocuklar bir süre sonra polislerin geldiğini görünce korkarak ağlamaya başladı. Polisler bunun üzerine evin önünden uzaklaşarak, çocukların ailesine ulaşmak için çaba harcamaya başladı. Polis ekibi ev sahibine, ardından kiracı babaya telefonla ulaşınca eve gelmesini istedi.