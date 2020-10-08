MEB, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamak için ilk aşamada 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar ulaştıracak. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve gelecek haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak. Ücretsiz tablet İstanbul başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'nın 500 bin ücretsiz tablet dağıtacağını açıklamasının ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ücretsiz tablet başvurlarının nereye yapılacağını merak ediyor. İşte, İstanbul ücretsiz tablet başvuru yerleri...
2020 Milli Eğitim Bakanlığı 500 bin tablet dağıtımı İstanbul, Ankara ve İzmir
Bakanlık, 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerinde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği "hibrit eğitim modeli" planlaması yaptı.
Bu kapsamda bazı dersler yüz yüze işlenecek, bazı dersler de TRT EBA kanalları, dijital eğitim platformu EBA ve canlı dersler kanalıyla yürütülecek.
Bakanlık tarafından uzaktan eğitim sürecinde bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için hayata geçirilen EBA Destek Merkezlerinin sayısı Türkiye genelinde 12 bin 238'e ulaştı, önümüzdeki süreçte sayı daha da arttırılacak.
DAĞITIM STRATEJİSİYLE HAREKET EDİLECEK
MEB, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamak için ilk aşamada 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar ulaştıracak.
Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve gelecek haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak.
Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.
Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.
Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.
Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.
Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.
Yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitime, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda 21 Eylül'de geçilmişti. Yüz yüze eğitimde yeni dönem, seyreltilmiş uygulamalarla 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar için 12 Ekim Pazartesi günü başlatılacak.
İSTANBUL ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen ülkelerden olan Türkiye'de imkanı olmayan öğrencilere yönelik ücretsiz tablet desteği verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk etapta 500 bin öğrenciye verileceğini açıkladığı ücretsiz tabletlerden almak isteyen milyonlarca öğrenci ücretsiz tablet için nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor. Özellikle öğrenci nüfusunun en yoğun olduğu şehir olan İstanbul'da öğrenciler ücretsiz tablet için başvuru yerlerinini açıklanmasını dört gözle bekliyor.
İSTANBUL ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU YERLERİ
Ziya Selçuk, ücretsiz tablet dağıtımının kısa sürede gerçekleşeceğini söyledi. Ücretsiz tablet dağıtımını İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılacağını söyleyen Selçuk, ücretsiz tablet için Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirleyeceği isimler ve kontenjanlar dahilinde ücretsiz tablet dağıtımının gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.
Bizİzmir ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?
https://www.bizizmir.com/tabletdestegi adresi giriş sağlayarak öncelikle karşısına çıkan formu eksiksiz olarak dolduracaksınız. Forma öncelikle tableti kullanacak öğrencinin Adı Soyadı ve T.C Kimlik Numarasını gireceksiniz. Ardından öğrencinin Velisi durumunda olan Anne veya Babasının Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarasıyla birlikte telefon numarasını eksiksiz bir şekilde dolduracaksınız. Ben Robot Değilim seçeneğiyle birlikte Talep Sözleşmesi onaylandıktan sonra Başvuru Yap butonu tıklanarak ücretsiz tablet başvurunuz tamamlanacaktır.
Bedava Tablet ve Laptop Dağıtım Başvurusu Nasıl ve Nereden Yapılır?
Uzaktan eğitim sürecinde maddi durumu yetersiz olan ve dersleri takip etmekte zorlanan öğrenciler için yapılan yardımlar MEB' e bağışlanmaktadır. Konu ile ilgili Bakan Ziya Selçuk'tan gelen açıklama ise;
Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak.
Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız.
Açıklamasında bulundu.
Bu kampanyalardan yararlanmak için Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfasına başvuru yapabilirsiniz.
Esenler Belediyesi Tabletsiz Çocuklar kalmasın Projesi
Esenler Belediyesinin ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlattığı kampanya şartları şunlardır;
İlkokul. ortaokul veya lise öğrencisi olmak.
Sosyla Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.
Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak.
Dağıtım öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacak.
Esenler' de ikametgah ediyor olmak.
Esenler' de bir okulda okuyor olmak.
Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecek.
Tabletin fazla olması durumunda bir önceki yılın başarı durumu dikkate alınacak.
Bu şartlar altında Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi üzerinden veya 444 00 73 çağrı merkezi aranarak kayıt yaptırabilirsiniz.
Kayseri' de 10 Bin Tablet Desteği Yapılıyor!
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için 1 bin tablet desteği verecektir. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre il genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalışma yürütüldüğü görüldü. Konu ile ilgili Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye başkanları yaptığı görüşmeler sonrasında şu açıklamada bulundu;
Eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklara sağlanması gerektiği inancıyla, çocukların geleceğine katkı sunmak için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde belediyelerimiz 10 bin adet tablet desteğinde bulunacaktır. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde tabletler uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi yavrularımıza ulaşacaktır.
İfadelerini kullandı. Başvuru için Belediyelere giderebilir veya web sitesinden bilgi alarak başvuru yapabilirsiniz.