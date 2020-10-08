Dolar ve euro alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8850 liradan, avro 9,2920 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,2900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2920 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8650 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2490 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 482 BİN 350 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 482 bin 350 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 476 bin lira, en yüksek 482 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,5 artışla 482 bin 350 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 830 milyon 582 bin 191,86 lira, işlem miktarı ise 1.754,38 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 841 milyon 456 bin 62,41 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Intl Hrm Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 367 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 13.030 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 5.954 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 primle 4.908 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 artışla 6.963 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 19.560 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1771'den işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam yayımlanan toplantı tutanaklarında ilave mali desteğe devam edilmemesi halinde ekonomik toparlanmanın riske girebileceğine dikkati çekmesinin ardından küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.
Brexit konusuna ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka artışlarının bölgesel de olsa sıkı tedbirleri gündeme getirmesinin risk iştahını törpüleyen ana etkenler olmaya devam ettiğini bildiren analistler, bugün yayımlanacak olan Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.
Analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini, Brexit görüşmeleri ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.
ASYA BORSALARI HONG KONG HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.
Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, cari işlemler dengesi ağustosta 2,1 milyar yenle beklentilerin üzerinde fazla verdi.
Öte yandan ülkenin gelecek ay Çin dahil 12 ülke için seyahat yasağını kaldıracağı haberleri normalleşme yolunda önemli bir adım olarak nitelendirilirken, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın 2021'in başında ya da Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın eylül ayı başlarında sona ermesinin ardından genel seçim çağrısı yapabileceği bildirildi.
Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın mali desteklerin devam etmesi yönündeki güçlü mesajları, risk iştahını artırdı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 artarak 23.647 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 106 sınırında yatay bir seyir izledi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 40.387 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,2 primle 2.392 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 24.120 puanda seyrediyor.
Çin'de ise devam eden resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.
BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 artışla 1.156,74 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 4,32 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 1.156,74 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile orman, kağıt, basım oldu.
Dün 1.147-1.157 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybıyla 1.152,41 puandan tamamladı.
Analistler, dün akşam ABD Merkez Bankası'nın mali desteklerin devam etmesi yönündeki vurgusu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının küresel risk iştahını artırdığını bildirdi.
Trump, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Temsilciler Meclisi ve Senato, Hava Yolu Maaş Bordro Desteği için 25 milyar dolar ve küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı için 135 milyar doları hemen onaylamalı." ifadesini kullanarak, vatandaşlara yönelik 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılmasına ilişkin tek başına bir tasarıyı da imzalamaya hazır olduğunu kaydetti.
Jeopolitik gelişmeler ile yeni tip koronavirüs aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğuna değinerek, bu seviyenin altında 1.120 desteğinin, üzerinde ise 1.180 direncinin gündeme gelebileceğini vurguladı.