Dolar ve euro alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8850 liradan, avro 9,2920 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,2900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2920 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8650 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2490 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?