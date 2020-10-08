Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 14 milyar 680 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,4 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 442 milyar 401 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 2 Ekim ile biten haftada 1 milyar 539 milyon lira yükselerek 664 milyar 479 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 277 milyar 580 milyon lirası konut, 10 milyar 619 milyon lirası taşıt ve 376 milyar 280 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.