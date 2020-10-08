Antibakteriyel yatağı sevdik

Bambi Yatak, 'Türkiye Yatak Markaları İmaj Araştırması' ile Türk halkının yatak satın alma tercihlerinin nabzını tuttu. Araştırmaya göre; tüketici tercihlerinde erkeklerde yüzde 91, kadınlarda yüzde 92.3 ile ortopedik özellikli yataklar ön plana çıkıyor. Antibakteriyel özellikli yataklar ise kadınlarda yüzde 69.9, erkeklerde yüzde 62.7'lik oranla satın alma tercihinde ikinci sırada geliyor. Erkeklerin öncelikli tercihlerinde yumuşak olması, terletmemesi gelirken; kadınlarda kolay temizlenebilir olması ve çift taraflı kullanım özelliği öne çıkıyor. Günlük ortalama 6-8 saatini uykuda geçiren Türk halkının, yüzde 18.3 oranında orta sertlikte yatakları tercih ettiği belirlendi.