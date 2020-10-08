



Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, "Bir token ihracı ile bir token satışı arasındaki ayrım" şöyle anlatıldı:

"Son olarak, token'ların sirkülasyona sokulma yolları arasındaki farkların bilinmesi de önemlidir. İki kategori vardır: token satışları ve token ihraçları.

"Token satışları esasen fon sağlamak içindir. Şirket, sermaye bulmak amacıyla halka veya belli sayıda yatırımcıya token satar. Bu girişim bir fon sağlama tasarımı olduğu için bu kapsamda regüle edilmesi de mantıklıdır.









"Ancak birçok token potansiyel kullanıcılara ve paydaşlara bir sermaye artırım amacı olmadan piyasaya sürülmektedir (Airdrops örneği). Bunu yapan şirketlere diğer token satan şirketlere uygulanan ağır raporlama şartlarını getirmek çok mantıklı değildir.

"Maalesef günümüzde fon sağlama amaçlı olmayan token ihraçlarıyla token satışları arasında açık bir ayrım yapan düzenleme yoktur. Bu da birçok şirket için gereksiz bir yük yaratmaktadır."